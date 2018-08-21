Виновники ракетного обстрела в Кабуле ликвидированы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое боевиков "Талибана", причастных к ракетному обстрелу Кабула, были ликвидированы спецслужбами Афганистана. Об этом сообщает афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на МВД страны.

Ранее стало известно, что террористическая организация "Талибан" совершила ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. Атаке подвергся президентский дворец, где в это время лидер страны Ашраф Гани выступал с поздравительной речью по случаю исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Несколько снарядов обрушилось в районе, где расположены посольства и правительственные здания.

По информации афганского телеканала Tolo News, первые взрывы прогремели в Кабуле в 9:00 по местному времени (7:30 по белорусскому). Согласно официальным данным, было выпущено не менее 12 ракет, местные жители утверждают, что всего взорвалось около 22 снарядов.

Кабул подвергся ракетному обстрелу во время церемонии с участием президента страны По данным полиции, несколько ракет упало рядом с президентским дворцом и зданиями посольств. Информация о пострадавших пока не поступала.

Атака была совершена через два дня после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении временного режима прекращения огня с талибами сроком на три месяца.-0-