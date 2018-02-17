Виолончель стоимостью 1,3 млн евро вернули спустя сутки после похищения

Виолончелистка из Франции Офели Гаяр, объявившая накануне в соцсетях о краже виолончели XVIII века, сообщила о ее возврате. Злоумышленники вернули музыкальный инструмент с уникальным звучанием, чья стоимость составляет 1,3 млн евро.

Женщина подробно описала обстоятельства похищения. Утром ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что виолончель лежит в автомобиле, припаркованном возле ее дома.

Гаяр действительно обнаружила виолончель на заднем сиденье автомобиля с разбитым задним стеклом.