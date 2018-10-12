Вице-президент парламента Швейцарии получила ранения при взрыве ноутбука

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Национального совета Швейцарии Марина Кароббио пострадала от взрыва батареи рабочего ноутбука. Об этом сообщает издание The Local.

Кароббио получила серьезные травмы, ей пришлось даже обратиться за помощью к врачам. В результате неисправности взорвалась батарея в ноутбуке Hewlett-Packard, модель Zbook. Ноубтук является собственностью правительства страны и был предоставлен в рабочее пользование вице-президенту.

Гаджет отправили на исследование экспертам. В зависимости от результатов экспертизы будут даны рекомендации по использованию устройств. Происшествие случилось за несколько недель до того, как швейцарский парламент должен был объявить тендер на закупку новых ноутбуков.

Руководитель швейцарского подразделения Hewlett-Packard Адриан Мюллер заявил, что инцидент с Кароббио - первый случай, когда батарея взорвалась и травмировала пользователя.-0-