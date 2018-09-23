Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь возглавила страну после смерти Чан Дай Куанга

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Данг Тхи Нгок Тхинь возглавила страну после смерти президента Чан Дай Куанга, сообщает ТАСС.

Она назначена временно исполняющей обязанности главы государства. Ее полномочия продлятся до избрания Нацсобранием нового президента. О сроках избрания не сообщается.

Вице-президентом СРВ 59-летняя Данг Тхи Нгок Тхинь явлется с 2016 года. До того она была заместителем начальника канцелярии Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама. Имеет три высших образования, она бакалавр истории, бакалавр права и магистр политических наук.

Президент СРВ Чан Дай Куанг, возглавлявший страну с 2016 года, умер от редкого вида рака крови вирусного происхождения 21 сентября. Чан Дай Куанг был 61 год.-0-