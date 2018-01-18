Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса с пассажирами не имел лицензии на перевозки

18 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Владелец автобуса, при возгорании которого в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека, не имел лицензии на перевозки. Подробности жуткого ДТП сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
В министерстве уточнили, что сгоревший автобус вместимостью 59 человек 1989 года выпуска отсутствует в перечне регулярных маршрутов. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал (имеется вероятность работы по договору аренды). Обязательный техосмотр был пройден 17 августа 2015 года, срок его завершения - 17 февраля 2016 года.
Инцидент произошел сегодня на автодороге Самара - Шымкент в Иргизском районе. По предварительным данным, погибли 52 человека - граждане Узбекистана, пятерым - двум водителям и трем пассажирам - удалось спастись. Отмечается, что автобус осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент - Казань.
Возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК Казахстана, предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.-0-
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