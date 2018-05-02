Власти Армении призывают митингующих не препятствовать въезду грузовиков в страну

2 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Комитет по госдоходам (КГД) Армении призывает не препятствовать въезду грузовых автомобилей в республику с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД.

Въезжающий в Армению грузовой транспорт сталкивается с запретом на передвижение, обусловленным политическими акциями. В ряде случаев грузовики разворачивались и уезжали, даже не въехав на территорию страны. Создавшаяся ситуация препятствует въезду грузовиков и растаможке грузов, что может нанести удар продовольственной безопасности. Таможенная служба призывает всех участников учитывать факты и, исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности, не препятствовать въезду и выезду грузового транспорта.

В Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Депутаты национального собрания Армении проголосовали против единственного кандидата - лидера протестов Никола Пашиняна. Утром 2 мая в различных районах Еревана начались акции протеста, участники которых повсеместно перекрывают дороги.

Как сообщил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 8 мая на специальном заседании Национального собрания.-0-