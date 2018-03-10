Власти Австралии купили поезда, которые не помещаются в местные тоннели

Пассажирские железнодорожные составы, приобретенные властями штата Новый Южный Уэльс для внутренних перевозок за 2 млрд долларов, не поместились в тоннели. Как оказалось, ширина южнокорейских поездов на 20 см больше пропускной ширины тоннелей.

Сверхсовременные составы оснащены по последнему слову техники, в них есть зарядные устройства для смартфонов и креплениями для перевозки велосипедов.

Используемые ранее вагоны имели ширину 2,9 м, а новые - 3,1 метра. При этом местные власти решили не возвращать поезда, а переделывать имеющиеся тоннели, на что уйдет еще больше денежных средств. Также планируется снизить требования безопасности.

На работы по расширению уйдет несколько лет, окончательная смета не называется.