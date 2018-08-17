Власти Чили расследуют серию анонимных сообщений о бомбах на борту самолетов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чили расследуют серию анонимных сообщений о заложенных бомбах на борту самолетов местных авиакомпаний, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на чилийскую радиостанцию Bio Bio.
Ранее сообщалось о восьми подобных угрозах. По данным радиостанции, три самолета совершили экстренные посадки на территории Чили и Перу, затем власти получили еще пять анонимных звонков с сообщениями о бомбах. Часть самолетов принадлежат южноамериканскому авиаперевозчику Latam, остальные - чилийской авиакомпании Sky Airlines.
В свою очередь агентство Reuters ранее сообщило, что по меньшей мере четыре самолета совершили 16 августа экстренную посадку в Чили, Аргентине и Перу из-за сообщений о якобы находящихся бомбах на борту.
Во всех случаях тревога оказалась ложной.-0-
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