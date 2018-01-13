Власти Египта ввели комендантский час на севере Синая

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Египта ввели комендантский час в некоторых районах на севере Синайского полуострова. Соответствующий указ издал и.о. премьер-министра Египта Мустафа Мадбули, сообщают информагентства.

Таким образом, в ряде районов на севере Синая в вечернее и ночное время с 13 января будет запрещено передвижение людей и транспортных средств. Конкретное время комендантского часа будет отличаться в зависимости от района.

Предполагается, что комендантский час продолжит действовать до снятия режима чрезвычайного положения, который сейчас введен в Египте.

Данное решение принято из-за высокого уровня террористической угрозы. Так, крупнейшие за последнее время теракт произошел на севере Синайского полуострова в населенном пункте Эр-Рауда 24 ноября 2017 года, жертвами взрыва в мечети стали более 305 человек, пострадали более 120-ти.-0-