Власти Испании согласились принять судно "Аквариус" с 629 мигрантами

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания согласилась принять судно "Аквариус" с 629 мигрантами на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пиренейское королевство готово принять судно "Аквариус". Он дал поручения, чтобы Испания выполнила международные обязательства в вопросе гуманитарного кризиса.

"Наша обязанность - помогать не допускать гуманитарной катастрофы и предлагать безопасную гавань этим людям, тем самым выполняя обязательства международного права", - говорится в сообщении.

Премьер также сказал, что пунктом назначения судна "Аквариус" будет порт Валенсии.

Ранее сообщалось, что Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты спасательное судно "Аквариус". В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег. Как указали в УВКБ, на судне организации SOS Méditerranée "Аквариус" в настоящее время находится около 629 человек, в том числе более 100 детей. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.-0-