Власти Южной Каролины объявили об эвакуации из-за урагана "Флоренс"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов штата из-за надвигающегося урагана "Флоренс", бушующего в Атлантическом океане. Об этом Макмастер заявил, выступая 10 сентября на пресс-конференции. По оценкам губернатора, эвакуация затронет около 1 млн человек.

Режим эвакуации начнет действовать 11 сентября с 12:00 по местному времени. Протяженность береговой линии штата - около 300 км. Не исключено, что позже эвакуация может затронуть и территории вдали от нее. Ранее власти штата Северная Каролина также объявили эвакуацию около 250 тыс. человек, проживающих вблизи от береговой линии. "Флоренс" достиг четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана - около 54,2 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с. Предполагается, что "Флоренс" достигнет побережья США к 13 сентября.

Власти Вирджинии, Северной Каролины и Южной Каролины, в сторону которых движется "Флоренс", - ввели ранее режим чрезвычайной ситуации.-0-