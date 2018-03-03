Власти Китая могут разрешить семьям заводить третьего ребенка

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти КНР могут разрешить китайским семьям заводить третьего ребенка. Как пишет Global Times, данная тема будет обсуждаться на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте.

Инициативу о трех детях в семье выдвинул Чжу Леюй - представитель южной провинции Гуандун. По его мнению, если не принять меры, то Китай может стать страной с низкой рождаемостью.

Согласно данным статистического бюро Китая, в 2017 году в стране родилось 17,23 млн детей, что на 630 тыс. меньше, чем в 2016-м. Уровень рождаемости снизился на 0,52%. Немного смягчает картину то, что в КНР в 2016 году уровень рождаемости был самым высоким с 2000 года.

Китай стал реализовывать политику "Одна семья - один ребенок" в конце 1970-х, чтобы контролировать рост населения. Следствием этого стал гендерный дисбаланс и старение населения. В 2015 году китайские власти приняли решение отменить эту политику.-0-