Власти Китая вводят запрет на распространение ложной информации в микроблогах

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация по киберпространству Китая обнародовала постановление, которое обязывает операторов микроблогов устанавливать системы для устранения ложной информации, распространяющейся на их платформах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что поставщики услуг должны принять меры для предотвращения распространения ложной информации, а также незамедлительно публиковать опровержения, если подобные материалы были распространены пользователями.

Также операторы микроблогов обязаны "содействовать экономическому развитию страны, служить обществу и пропагандировать основные социалистические ценности".

Микроблоги стали очень популярны в китайском сегменте интернета. Многие граждане Китая пользуются ими для чтения новостей, общения, совершения покупок, оказания и получения различных услуг.-0-