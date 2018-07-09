Власти подтвердили гибель 42 человек при крушении судна у берегов Пхукета

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда официально подтвердили гибель 42 человек при крушении туристического судна "Феникс" у берегов острова Пхукет, еще 14 человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nation.

Министр спорта и туризма Таиланда Вирасак Ковасурат сообщил, что тела оставшихся людей планируют найти, когда удастся перевернуть затонувшее судно. Ранее власти Таиланда планировали поднять судно "Феникс", которое находится на глубине 40 м, при помощи корабля с подъемным краном и нескольких траулеров.

Он также сообщил, что в течение сегодняшнего дня спасатели проверят близлежащие пляжи, а вертолеты и самолеты будут продолжать поиски в море.

5 июля стало известно, что туристическое судно "Феникс", на борту которого было более 105 человек, попало в шторм и перевернулось. Спасти удалось лишь 49 человек.-0-