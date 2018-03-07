Власти португальского Порту ввели туристический сбор

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти португальского Порту с марта ввели туристический налог, пишет Portugal Resident.

Отмечается, что туристический сбор в Порту должны будут платить все путешественники старше 13 лет. За каждую ночь пребывания в отелях, гостевых домах и других лицензированных туристических апартаментах нужно будет заплатить 2 евро. От уплаты налога освобождены лица с инвалидностью, а также те, кто приехал в Порту для лечения.

Полученные от налога средства направят на поддержание инфраструктуры этого старинного португальского города.

С 2015 года туристический налог взимается в Лиссабоне. Там он составляет 1 евро с человека.-0-