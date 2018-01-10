Власти Сингапура создают парламентский комитет по борьбе с дезинформацией в интернете

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура создадут парламентский комитет по противодействию распространению фальшивой информации в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции республики Касивисванатана Шанмугама.
Структура будет предпринимать меры по предотвращению и борьбе с фальшивой информацией, распространяемой в интернете.
По словам главы МВД, работа комитета "подразумевает привлечение экспертов, а также проведение общественных дискуссий", он может разрабатывать и передавать на рассмотрение парламента проекты нормативных актов.-0-
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