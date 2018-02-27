Власти Сингапура запретят освещать полицейские операции в СМИ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре планируют запретить распространение любой информации о действиях полиции во время различных правонарушений и терактов. Такая инициатива содержится в поправках к закону о поддержании общественного порядка и безопасности, сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, по требованию правоохранительных органов во время терактов может быть приостановлена любая связанная с ними информационная деятельность, в том числе профессиональных журналистов. Предлагается запретить показывать место происшествия, ход полицейской операции в прямом эфире.

Также под запретом будет любительская съемка, распространение фото- и видеоинформации в интернете, рассылка текстовых и голосовых сообщений через соцсети. Нарушителям будет грозить штраф до 20 тыс. сингапурских долларов ($15,1 тыс.) или лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудники правоохранительных органов, согласно документу, наделяются полномочиями во время проведения спецопераций на свое усмотрение уничтожать беспилотные летательные аппараты. На сегодня полицейские Сингапура могут уничтожать подобные устройства только в случае прямой угрозы безопасности.

Как говорится в пояснительной записке МВД республики, бесконтрольное распространение информации может предоставлять дополнительные данные экстремистам, создает реальную угрозу жизни людей.-0-