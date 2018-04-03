Власти США отказались от введенных при Обаме экологических стандартов для автопрома

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и его администрация отказались от экологических стандартов для автомобилей, которые были установлены предыдущим кабинетом, когда хозяином Белого Дома был Барак Обама, сообщает ТАСС.

Как отметил руководитель федерального Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, "определение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным". По его словам, прежняя исполнительная ветвь власти США "строила догадки по поводу таких стандартов, не подкрепляя их реальностью". Скотт Прюитт указывает, что администрация Барака Обамы "установила слишком высокие стандарты".

Скотт Прюитт также раскритиковал власти американского штата Калифорния, которые выступают за ужесточение экологических стандартов в первую очередь в целях защиты окружающей среды. "Кооперативный федерализм (в США) не означает, что один штат может диктовать стандарты всей остальной стране", - заявил Скотт Прюитт. Он пообещал, что вверенное ему ведомство выработает новый общенациональный стандарт выброса парниковых газов, позволяющий автомобилестроительной промышленности изготовлять машины, которые "люди хотят приобрести и могут себе позволить".

Сроки разработки новых стандартов не указываются.

Власти Калифорнии выступили с ответной критикой. Они назвали действия Агентства по охране окружающей среды политическим мотивированными и сопряженными как с усилением загрязнения воздуха в США, так и с нанесением дополнительного ущерба здоровью американцев. Администрация Калифорнии заявила о готовности оспорить решения Скотта Прюитта в суде.

В то же время Альянс автопроизводителей США приветствовал инициативу Скотта Прюитта. Входящие в Альянс компании производят около 77% авто, продающихся в США.

О значительном ужесточении в США стандартов топливной экономичности автомобильных двигателей Барак Обама заявил в июле 2011 года. Тогда было принято решение, что к 2025 году стандарты топливной экономичности американских автомашин увеличатся почти вдвое. Соответствующие договоренности были достигнуты американскими властями с руководством 13 крупнейших автомобилестроительных компаний: Ford, GM, Chrysler, BMW, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Volvo.-0-