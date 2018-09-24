Власти Венесуэлы задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро

24 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Венесуэльские власти задержали еще троих подозреваемых в организации августовского покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил на пресс-конференции в Каракасе министр связи и информации латиноамериканской страны Хорхе Родригес.

"Утром 22 сентября органами безопасности Венесуэлы был пойман господин Хенриберт Эммануэль Ривас по кличке Морфей, непосредственно участвовавший в неудавшемся покушении на законного президента республики Николаса Мадуро", - сказал Родригес. Помимо Риваса, была схвачена его жена Лисбет Эспосито и полковник в отставке Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа. Как отметило Венесуэльское агентство новостей, власти считают Морфея одним из основных организаторов покушения.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек.

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в Каракасе 4 августа. Она произошла в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.-0-