ВМФ Мексики конфисковали почти 2 т кокаина

Военно-морские силы Мексики на судне у южного побережья Тихого океана конфисковали около двух тонн кокаина. Об этом сообщило Associated Press.
Лодку с кокаином заметил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.
На борту плавсредства находились 75 упаковок с кокаином общим весом 1,86 т.
В ходе операции был арестован гражданин Эквадора.
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