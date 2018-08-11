ВМФ Мексики конфисковали почти 2 т кокаина

Военно-морские силы Мексики на судне у южного побережья Тихого океана конфисковали около двух тонн кокаина. Об этом сообщило Associated Press.

Лодку с кокаином заметил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.

На борту плавсредства находились 75 упаковок с кокаином общим весом 1,86 т.

В ходе операции был арестован гражданин Эквадора.