ВМО объяснила причину сильных холодов в Европе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные холода, которые установились накануне весны на значительной части Европы, - явление редкое, но не беспрецедентное. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис, сообщает ТАСС.

Похолодание в Европе обусловлено феноменом внезапного стратосферного потепления примерно в 30 км над Северным полюсом. Резкое и быстрое повышение температуры приводит к прекращению обычных для этого времени западных ветров, на смену которым приходят восточные, несущие в Европу сибирский холод.

Клэр Нюллис обратила внимание на прогноз регионального центра ВМО по мониторингу климата в Германии, согласно которому с 20 февраля наступил период с температурами существенно ниже нормальных, и продлится он на большей части Европы как минимум 2-3 недели.

"Самые сильные холода ожидаются с 26 февраля", - прогнозирует германский центр. На европейской части России, в Беларуси, Польше и Украине столбик термометра опустится ниже минус 10 градусов Цельсия. В Центральной Европе, на севере Италии, на Балканах и в странах Балтии температура будет "аномальной" - ниже минус 6 градусов. Югу Европы метеорологи обещают морозы, предупреждая о губительных для сельского хозяйства заморозках на почве и о рисках для уязвимых людей из-за воздействия холода.

В то же время в ряде районов Арктики сейчас наблюдаются высокие температуры. С 16 февраля несколько раз была зафиксирована температура выше нуля. По данным Датского метеорологического института, ранее такое происходило дважды: в 2011 и 2017 годах. Нынешний рост температуры в институте объясняют комбинацией двух факторов: присутствием в Арктике относительно теплых воздушных масс и наличием теплого ветра фёна. Эксперты высказывают опасения, что в марте, после арктической зимы, протяженность арктического морского льда окажется рекордно малой.-0-