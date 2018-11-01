Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении 9 декабря

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
Указ подписан согласно части 3 статьи 149 Конституции Республики Армения.
Сегодня парламент Армении во втором туре голосования по кандидатуре премьер-министра не избрал на этот пост единственного кандидата Никола Пашиняна, после чего началась процедура расформирования законодательного органа. Как сообщает ТАСС, после смены власти в Армении 8 мая 2018 года в стране сложилась политическая аномалия. Парламент из-за масштабных уличных акций избрал Пашиняна на пост главы правительства, но у него не было большинства. Поддерживающая Пашиняна фракция "Елк" состоит из девяти депутатов, у правящей прежде Республиканской партии остается относительное большинство - 49 из 105 мандатов.-0-
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