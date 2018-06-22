Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским гражданам, умершим в Германии в войну

22 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Памятник советским гражданам, умершим в годы Великой Отечественной войны в плену и на принудительных работах, будет открыт сегодня, в День памяти и скорби, в Германии во Франкфурте-на-Майне, сообщили ТАСС в пресс-службе верхней палаты российского парламента - Совета Федерации.

"Установка памятника стала возможной благодаря совместной работе группы по сотрудничеству Совета Федерации с бундесратом ФРГ, генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне, отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества при посольстве России в ФРГ и департамента экономического развития города", - отметили в пресс-службе.

Памятный крест установлен на главном кладбище города, где похоронены свыше 600 граждан СССР, из них более 80 - дети.

По словам члена комитета Совета Федераций по регламенту и организации парламентской деятельности, руководителя группы по сотрудничеству Совфеда с бундесратом ФРГ Валерия Пономарева, с просьбой оказать содействие в установке памятного креста к нему обратился настоятель местной православной общины, проект подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга, а их немецкие коллеги воплотили его в камне.

Сенатор отметил, что важнейшей миссией мемориала во Франкфурте-на-Майне является сохранение памяти о погибших. "Это разительный контраст по сравнению с тем, что происходит в иных государствах, где идет война с памятниками тем, кто ценой своей жизни освободил Европу от нацистских захватчиков", - указал Пономарев. "Подобные действия нельзя охарактеризовать иначе как варварские, безнравственные, воскрешающие самые мрачные страницы истории, попытки их оправдания несостоятельны и кощунственны", - подчеркнул он, констатировав, что этому "необходимо противодействовать, защищая правду о Великой Отечественной войне, ее героях и жертвах".-0-