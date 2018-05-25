Во Франции из музея украли картину стоимостью 1,5 млн евро

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грабители похитили из Музея изящных искусств во французском Нанси картину Поля Синьяка "Порт Ля-Рошель". Об этом сообщает ТАСС.
Стоимость картины оценивается в 1,5 млн евро.
Отмечается, что сотрудники музея обнаружили пропажу 24 мая. Преступники оставили на стене только раму, вырезав из нее полотно размером 46,5 на 55 см. Следов взлома в здании музея не было обнаружено. Расследованием инцидента занимается местная прокуратура.
Поль Синьяк (1863-1935) - один из известнейших художников-неоимпрессионистов конца XIX - начала XX века. Вместе с художником Жоржем Сёра он разработал уникальную технику написания картин - пуантилизм (полотна созданы частыми небольшими мазками кисти). -0-
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