Во Франции из-за аномальных холодов погибли три человека

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за аномальных холодов во Франции погибли три человека, сообщает ТАСС.

Жертвами морозов стали бездомные - 35-летний житель города Валанс (департамент Дром), 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс (департамент Савойя) и 62-летний мужчина (департамент Ивелин).

На востоке и севере Франции 26 февраля столбики термометров опустились до отметки минус 10 градусов. На побережье Атлантики, Ла-Манша, в парижском регионе и на юго-западе похолодало до 7 градусов мороза. Как отмечают метеорологи, самыми холодными днями станут 27 и 28 февраля. Согласно свежим прогнозам, потепление ожидается только в начале следующей недели.

По данным службы "Метео-Франс", из-за холодов практически на всей территории континентальной Франции объявлен желтый уровень метеотревоги. В 68 департаментах из 96 активирован план по защите бездомных "Большой холод". На территории этих регионов открыты 5344 дополнительных места в ночлежках, 1751 из них в Париже. На улицах городов усилены полицейские патрули, рейды также проводят общественные организации и бригады скорой помощи.

Февральские морозы стали во Франции самыми экстремальными за долгие годы. В последний раз такие сильные холода наблюдались в стране в конце февраля - начале марта 2005 года.

Аномально холодная погода, вызванная приходом сибирского циклона, наблюдается в Италии. Холодный циклон, который в Италии прозвали "сибирский буран", продолжает свирепствовать в центре и смещается к югу. В ночь на 27 февраля снег выпал в Неаполе. Из-за непогоды приостановил работу местный аэропорт Каподикино. Проблемы наблюдаются и в работе городского транспорта. Под снегом оказались морские набережные и центр Неаполя. В последний раз такой снегопад наблюдался в южном городе на берегу Неаполитанского залива более полувека назад - в 1956 году.

Снег, выпавший накануне в Риме, сохраняется на фоне минусовых ночных температур. Мэрия Рима оставила в силе опубликованное ранее распоряжение о закрытии школ.-0-