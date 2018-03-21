Во Франции из-за масштабной забастовки отменят около 30% авиарейсов и 60% рейсов поездов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции из-за масштабной забастовки госслужащих 22 марта будут отменены около 30% авиарейсов, а также примерно 60% рейсов высокоскоростных поездов. Об этом сообщает ТАСС.

21 марта главное управление гражданской авиации Франции предупредило о том, что будет отменен ряд авиарейсов в парижских аэропортах Шарль де Голль, Орли и Бове.

В настоящее время авиакомпании вносят необходимые поправки в маршруты авиатранспорта. В частности, Air France предупредила клиентов о том, что 22 марта выполнит 75% перелетов средней дальности и 60% коротких рейсов. Расписание дальнемагистральных авиарейсов останется без изменений.

Ранее руководство Французского общества железных дорог сообщило о том, что 22 марта из-за забастовки железнодорожников будет отменена большая часть рейсов высокоскоростных поездов. Пассажиров примут лишь 50% рейсов региональных линий и 25% - междугородных поездов. Вечером накануне 22 марта будет опубликован точный график движения железнодорожного транспорта с соответствующими изменениями. Забастовка была инициирована французскими профсоюзами железнодорожников, выступающими против предстоящей реформы железнодорожного сектора. Ожидается, что в забастовке примут участие более 25 тыс. работников этой отрасли.-0-