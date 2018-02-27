Во Франции из-за морозов и снегопадов объявили метеотревогу

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенный уровень метеотревоги установлен во Франции из-за сильных морозов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в стране наблюдается период острого холода. Антициклон, который расположен над Скандинавией, направляет в сторону Франции ледяной воздух.

На севере и востоке Франции утром была зафиксирована температура минус 10 градусов, в Париже и на юго-западе страны похолодало до 6 градусов мороза, на Лазурном берегу выпал снег. Синоптики говорят, что такие температуры являются аномалией для региона с умеренным климатом.

Согласно данным метеорологов, картина поменяется 28 февраля: циклон со стороны Испании принесет с собой обильные снегопады, затем начнется потепление. -0-