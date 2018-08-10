Во Франции из-за наводнений эвакуированы сотни туристов

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,6 тыс. человек, в том числе сотни туристов, были эвакуированы из-за наводнений на юге Франции, сообщают информагентства.

К эвакуации были привлечены более 400 пожарных, а также четыре вертолета. Точное число пострадавших пока не называется. Однако известно в больницы поступали люди с травмами и переохлаждением.

Как сообщает Euronews, в департаменте Гар потоки воды смывали лагеря туристов и уносили автомобили. В некоторых кемпингах спасателей дожидались на деревьях.

Те, кого вывезли из опасных зон, были размещены в эвакуационных пунктах. Некоторые иностранцы говорят, что им требуется дополнительная помощь: туристы оказались неготовыми к непогоде, многие жители палаточных городков из-за стихии теряли личные вещи.

До сих пор неизвестна судьба группы туристов из 18 человек, которая пропала во время сплава на каноэ по реке Ардеш на юго-востоке Франции. В поисковой операции участвуют сто жандармов, задействованы три вертолета.-0-