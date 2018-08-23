Во Франции неизвестный напал с ножом на людей, двое погибли

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции неизвестный с ножом совершил нападение на людей, в результате чего два человека погибли, еще двое получили серьезные ранения. Инцидент произошел в парижском пригороде Трапп, сообщает французский телеканал BFM TV.
Совершив атаку, нападавший укрылся в находящемся поблизости павильоне. На место происшествия прибыло спецподразделение по борьбе с терроризмом RAID, здание было оцеплено. Мужчина вышел навстречу полицейским, крича "Аллах велик", после чего стражи порядка открыли огонь и ликвидировали злоумышленника.
Как сообщает британское информагентство Reuters, ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ.
Полиция занимается расследованием происшествия.
В связи с инцидентом глава МВД Франции Жерар Коломб выразил в Twitter соболезнования родственникам погибших и пострадавших.-0-
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