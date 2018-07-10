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Во Франции отмечен первый случай заражения человека вирусом Усуту

В мире 10.07.2018 | 13:37
Фото из архива
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции зафиксирован первый случай заражения человека вирусом Усуту, сообщают информагентства.

По данным Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM), вирус был диагностирован у мужчины в возрасте 30 лет. Он был госпитализирован в клинику INSERM с поражением лицевого нерва. Врачи, своевременно поставившие точный диагноз, приступили к лечению больного.

Вирус Усуту впервые был зарегистрирован в Африке в 1959 году. Данный вирус, передающийся с укусами комаров, воздействует на нервную систему. Обычно от него страдают пернатые: с 1996 года случаи массовой гибели птиц от вируса Усуту были отмечены в Австрии, Венгрии, Германии, Швейцарии, Испании и других странах. Как сообщают "Известия", с 2016 года в Италии в результате заражения данным вирусом пострадали 10 человек, в Хорватии - три. Считается, что вирус Усуту не передается от человека к человеку.-0-

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вирус, Франция
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