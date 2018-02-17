Во Франции похитили виолончель стоимостью 1,3 млн евро

Музыкальный инструмент XVIII века, оценочная стоимость которого составляет 1,3 млн евро, был похищен во Франции. Об этом сообщил ряд информагентств.

В полицию обратилась виолончелистка Офели Гаяр. Она утверждает, что в минувший четверг в ее жилище проник вооруженный ножом мужчина. Он забрал смартфон и футляр с инструментом, о ценности которого скорее всего был осведомлен.

Полиция разрабатывает версию о заказном похищении и отмечает, что виолончель Гаяр обладает уникальным звучанием. Продать ее будет довольно трудно, видимо, виолончель выкрали для частной коллекции.

Виолончель стоимостью 1,3 млн евро вернули спустя сутки после похищения Утром ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что виолончель лежит в автомобиле, припаркованном возле ее дома.

Виолончель изготовил в 1737 году мастер скрипок Франческо Гоффриллер в итальянском городе Удине.