Во Франции полиция второй раз упустила сбежавшего из тюрьмы гангстера

Один из самых известных преступников, который 1 июля сбежал из тюрьмы на вертолете, второй раз ушел от правоохранителей. Об этом сообщает Le Parisien.

Во вторник вечером правоохранители обратили внимание на автомобиль с фальшивыми номерами, водитель которого не остановился по требованию полиции. Правоохранители устроили погоню за нарушителем, однако ему удалось оторваться и заехать на парковку торгового центра в пригороде Парижа. В автомобиле находились водитель и пассажир, они скрылись.

Сотрудники полиции обыскали авто и нашли в нем устройство для изменения автомобильных номеров, детонаторы и взрывчатку. Торговый центр эвакуировали. На место вызвали саперов.

Следователи связали автомобиль с побегом из тюрьмы. Одним из пассажиров, как полагают, был Редуан Фаид, французский гангстер, который скрывается от полиции после того, как его освободили из тюрьмы вооруженные люди, использовав для побега вертолет.