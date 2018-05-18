Во Франции предотвратили теракт

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое братьев задержаны во Франции в связи с подготовкой нового теракта на территории страны. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон в эфире телеканала BFM TV.

"Речь идет о двух молодых выходцах из Египта, которые готовились совершить теракт либо при помощи взрывчатого вещества, либо при помощи рицина - очень сильного яда. У них были обнаружены пособия по изготовлению ядовитых веществ на основе рицина. Мужчины приходятся друг другу братьями", - сообщил Жерар Коллон.

Исходя из сообщения телеканала France 2, оба мужчины были задержаны в ходе антитеррористической операции в Париже. Поводом для их задержания стала их переписка в мессенджере.-0-