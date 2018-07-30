Во Франции принят закон о запрете мобильных телефонов в школах

Французский парламент принял закон, в соответствии с которым школьникам запрещается пользоваться мобильными телефонами в школе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее с соответствующей инициативой уже выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Закон был поддержан депутатами партий "Вперед, республика", "Демократическое движение" и "Союз демократов и независимых". Противниками такого запрета выступили "Республиканцы", коммунисты и "Непокорившаяся Франция", воздержавшись от голосования.