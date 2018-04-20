Во Франции прошла общенациональная забастовка

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции тысячи людей приняли участие в общенациональной забастовке. На улицы вышли работники больниц, почты, госслужащие, представители энергетической отрасли, железнодорожники и студенты, сообщает AFP.

Участники забастовки выступают против реформы социального и трудового законодательства страны. Акции проходили по всей Франции по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) и профсоюзного объединения Solidaires. Всего в стране на 19 апреля было заявлено 133 акции. По данным МВД страны, в манифестациях приняли участие почти 120 тыс. человек.

По информации AFP, в Париже на демонстрацию во главе с лидером профсоюза ВКТ Филиппом Мартинезом вышли свыше 15 тыс. человек. Произошли столкновения участников протеста с силами правопорядка. Манифестанты бросали в полицейских коктейли Молотова, разбили окна одного из отелей и разгромили несколько витрин. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Сообщается, что пострадал один из участников марша в Париже, он был госпитализирован.

В Марселе на акции протеста, по данным AFP, вышли 5700 человек.

В Страсбурге из-за забастовки студентов отменены занятия в Страсбургском университете. Студентов пускают в университет только для сдачи экзаменов.

Из-за забастовок железнодорожников во Франции наблюдались перебои с транспортом.

Либерализация рынка труда - одно из главных предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Среди главных пунктов предполагаемой реформы в стране - облегченная процедура увольнения и найма, возможность выйти за рамки официальной 35-часовой рабочей недели, снизить оплату сверхурочных часов. Кроме того, ограничиваются права профсоюзов и трудовых советов, а вместо жестких пунктов, прописанных в общенациональном кодексе труда, хозяева и трудовые коллективы смогут вырабатывать свои индивидуальные соглашения.-0-