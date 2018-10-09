Во Франции протесты против социальной политики властей собрали 160 тыс. человек

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День общенациональных действий в знак протеста против социально-экономической политики властей Франции собрал 160 тыс. участников. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.

По данным профсоюзов, в акции участвовали около 300 тыс. активистов.

Как сообщил 9 октября телеканал BFMTV, во время движения колонны по столице к ней присоединились левые радикалы из так называемого Черного блока. Они спровоцировали на площади Данфер-Рошро столкновения с полицией, разбивали стеклянные стены автобусных остановок, портили банкоматы. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и смогли быстро подавить хулиганские действия. Манифестация в Париже закончилась без инцидентов на площади Италии. В Париже полиция задержала 9 участников манифестаций, по стране - 16.

Демонстрации и митинги прошли более чем в пятидесяти городах Франции. На них звучали требования повышения заработной платы и увеличения ее покупательной способности, протесты против тех законов, которые ухудшают социальное и медицинское обеспечение трудящихся, приводят к снижению пенсий.-0-