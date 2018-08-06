Во Франции разбился туристический самолет

6 августа, Париж /БЕЛТА-ТАСС/. Три человека погибли в результате катастрофы легкого туристического самолета во французском департаменте Пюи-де-Дом близ города Мазуар. Об этом сообщило новостное агентство AFP со ссылкой на спасательную службу.

При падении самолет развалился на части, однако возгорания не возникло. Тем не менее находившиеся на его борту две женщины и мужчина погибли.

Пюи-де-Дом - горный департамент в центральной части страны. В нем расположена крупнейшая в Европе гряда вулканов. Такой рельеф местности создает мощные восходящие потоки, что привлекает в регион многочисленных любителей планеризма, дельтапланеризма и парапланеризма. Для легких самолетов, напротив, такие условия представляют определенную опасность при полетах на небольших высотах.-0-