Во Франции умер шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный во всем мире французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министра внутренних дел Франции Жерара Колона.

Отмечается, что Поль Бокюз умер в французском городе Колонь-о-Мон-д'Ор.

Бокюз происходил из семьи потомственных кулинаров, которые трудились в этой сфере с XVII века. Поэтому кулинарному искусству он начал учиться с детства. В 1970-е годы он стал одним из основоположников "новой французской кухни", особенностью которой была меньшая калорийность блюд по сравнению с традиционной. К 1980-м годам Поль Бокюз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов.

В 1987 году ресторатор учредил престижный международный кулинарный конкурс Bocuse d'Or ("Золотой Бокюз").

Бокюз является создателем супа с трюфелями, названного по инициалам бывшего тогда президентом Франции Валери Жискар д'Эстена (V.G.E). Это блюдо до сих пор фигурирует в меню Елисейского дворца.-0-