Во Франции упал сверхлегкий летательный аппарат: 1 человек погиб

В северной части французского департамента Изер сверхлегкий летательный аппарат потерпел крушение, сообщают информагентства со ссылкой на радиостанцию Europe1. По полученным данным, есть жертвы.
Крушение воздушного судна произошло днем в воскресенье, первого апреля. На борту находились два человека. По предварительным данным, один из них скончался на месте. Жертвой крушения стал мужчина в возрасте 52 лет. Еще один мужчина получил различные повреждения. 30-летнего пострадавшего доставили в больницу в Гренобле.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN