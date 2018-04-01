Во Франции упал сверхлегкий летательный аппарат: 1 человек погиб

В северной части французского департамента Изер сверхлегкий летательный аппарат потерпел крушение, сообщают информагентства со ссылкой на радиостанцию Europe1. По полученным данным, есть жертвы.

Крушение воздушного судна произошло днем в воскресенье, первого апреля. На борту находились два человека. По предварительным данным, один из них скончался на месте. Жертвой крушения стал мужчина в возрасте 52 лет. Еще один мужчина получил различные повреждения. 30-летнего пострадавшего доставили в больницу в Гренобле.