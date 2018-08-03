Во Франции ввели штраф за непристойное поведение в адрес женщин

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Франции одобрил закон о введении штрафа за непристойное поведение в адрес женщин, сообщают информагентства со ссылкой на радио Europe-1.
По словам государственного секретаря по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппы, закон направлен на снижение порога толерантности к сексуальному насилию в стране. В частности, он предусматривает ответственность за уличные домогательства, которые ранее оставались безнаказанными.
Отмечается, что за непристойности и навязчивое поведение в адрес женщин будет назначаться штраф в размере от 90 до 750 евро.
Поводом для принятия подобных мер стал инцидент, который произошел на минувшей неделе в Париже. Молодая девушка попросила замолчать прохожего, который свистел ей вслед, а он в ответ ее ударил.-0-
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