Во французском Нанте из-за гибели парня начались стычки молодежи с полицией

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 4 июля во французском Нанте вспыхнули беспорядки, после того как полицейский при проверке автомобиля без предупреждения выстрелил в молодого человека и тот погиб. Об этом сообщают информагентства.

Протестующие забросали полицейских коктейлями Молотова, сожгли несколько автомобилей. Чтобы справиться с ситуацией, полиция применила слезоточивый газ.

По данным правоохранителей, вечером 3 июля молодой человек за рулем автомобиля отказался представить документы полицейским и умышленно направил на них автомобиль. Полицейские открыли огонь на поражение. Водитель получил огнестрельное ранение и спустя два часа умер в больнице.

Проводится расследование, чтобы определить, насколько правомерно было применение оружия.-0-