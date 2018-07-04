Во французском Нанте из-за гибели парня начались стычки молодежи с полицией

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 4 июля во французском Нанте вспыхнули беспорядки, после того как полицейский при проверке автомобиля без предупреждения выстрелил в молодого человека и тот погиб. Об этом сообщают информагентства.
Протестующие забросали полицейских коктейлями Молотова, сожгли несколько автомобилей. Чтобы справиться с ситуацией, полиция применила слезоточивый газ.
По данным правоохранителей, вечером 3 июля молодой человек за рулем автомобиля отказался представить документы полицейским и умышленно направил на них автомобиль. Полицейские открыли огонь на поражение. Водитель получил огнестрельное ранение и спустя два часа умер в больнице.
Проводится расследование, чтобы определить, насколько правомерно было применение оружия.-0-
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