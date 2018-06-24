Во Львовской области в ДТП один человек погиб, восемь травмированы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Львовской области 23 июня в автомобильной аварии один человек погиб, восемь получили травмы и были госпитализированы. Такую информацию распространил отдел по коммуникациям полиции Львовский области.

По сообщениям украинских СМИ, среди пострадавших есть граждане Беларуси. Как рассказали сегодня корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине, обстоятельства произошедшего выясняются.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной трассы Ковель - Жолква около города Великие Мосты. Как установили правоохранительные органы, 59-летний водитель "Шкоды Октавиа" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 35-летнего водителя Волынской области. В результате аварии с различными травмами были госпитализированы 7 пассажиров микроавтобуса и водитель "Шкоды". Одна женщина от полученных травм скончалась. -0-