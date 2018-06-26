Во Вьетнаме наводнения и оползни, число погибших растет

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений и оползней на севере Вьетнама достигло 17 человек, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 10 пропавших без вести.

Наибольший ущерб нанесен провинциям Лайтяу, Хазянг и Лаокай, где затоплены сотни домов, разрушены дороги, повреждены сельхозугодия и выведены из строя линии электропередачи.

В районе бедствия работают около 700 спасателей, которые проводят эвакуацию населения и занимаются поиском пропавших без вести людей.-0-