Во Вьетнаме при столкновении поезда с грузовиком погибли 2 человека, еще 10 ранены

24 мая, Ханой /БЕЛТА - Синьхуа/. При столкновении поезда с грузовиком во вьетнамской провинции Тханьхоа погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.
Инцидент произошел на переезде через железнодорожные пути из-за отказа автоматики, регулирующей безопасность движения автотранспорта. От столкновения с грузовиком электровоз и шесть пассажирских вагонов сошли с рельсов. Движение по железной дороге было временно остановлено. В результате погибли машинист локомотива и его помощник. Пострадавшими являются пассажиры поезда, следовавшего из Ханоя в Дананг.
В период с января по апрель этого года во Вьетнаме произошло уже более 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни почти 2,8 тыс. человек.-0-
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