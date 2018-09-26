Во Вьетнаме прощаются с президентом Чан Дай Куангом

26 сентября, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Прощание с президентом страны Чан Дай Куангом, который умер 21 сентября в возрасте 61 года после продолжительной болезни, началось во Вьетнаме.

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг Чан Дай Куанг ушел из жизни в возрасте 61 года.

Прикрытый национальным флагом гроб с телом усопшего установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в Ханое. Вокруг него выстроен почетный караул. В зале звучит траурная музыка.

Мясникович принял участие в церемонии прощания с президентом Вьетнама в Ханое Траурная церемония состоялась сегодня в Национальном похоронном доме. Михаил Мясникович лично выразил соболезнования родным и близким президента, официальным лицам Вьетнама, присутствовавшим на мероприятии.

Последнюю дань уважения скончавшемуся президенту отдают действующие и бывшие партийные и государственные руководители Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также члены прибывших сюда для участия в траурных мероприятиях высокопоставленных иностранных делегаций.

Поминальные траурные мероприятия одновременно проходят в южном вьетнамском городе Хошимин и на малой родине президента - в уезде Кимшон северной провинции Ниньбинь, расположенной в 90 км к югу от Ханоя. Там же 27 сентября состоятся похороны Чан Дай Куанга.

В связи со смертью главы государства во Вьетнаме объявлен общенациональный траур 26 и 27 сентября. По всей стране приспущены национальные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Соответствующие коррективы внесены в программы телеканалов, радиостанций и культурных учреждений.

Двухдневный траур объявлен во Вьетнаме в связи со смертью президента В течение двух дней - 26 и 27 сентября - в государственных учреждениях, общественных местах будут приспущены национальные флаги, все развлекательные мероприятия приостановлены.

Заболевание у Чан Дай Куанга было выявлено в июле прошлого года. Президент лечился на родине, шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия медиков оказались тщетными, и болезнь быстро прогрессировала. 20 сентября состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, он был доставлен в ханойский центральный военный госпиталь. Вечером того же дня президент впал в кому и 21 сентября, не приходя в сознание, умер.

Чан Дай Куанг возглавил страну в апреле 2016 года. До этого с 2011 года он занимал пост министра общественной безопасности СРВ.-0-