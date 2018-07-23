Во Вьетнаме в результате тайфуна погибли 19 человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме наводнения и ливни, вызванные тайфуном Son-Tinh, унесли жизни 19 человек. Кроме того, 13 человек пропали без вести и 17 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный комитет по предотвращению стихийных бедствий Вьетнама.
18 июля тайфун обрушился на прибрежные районы Вьетнама, принеся мощные ливни, наводнения и оползни.
Как прогнозируют метеорологи, проливные дожди в зоне бедствия не прекратятся следующие несколько дней. В некоторых провинциях Вьетнама сходят новые оползни и продолжаются наводнения.
Сейчас тайфуны бушуют и в соседних с Вьетнамом странах. В частности, на Китай обрушился тайфун "Ампил", из-за которого были эвакуированы 400 тыс. человек.-0-
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