Во время беспорядков на футбольном матче в Тунисе пострадали 38 полицейских

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тунисе 38 полицейских получили травмы в ходе беспорядков, которые устроили болельщики на футбольном матче, передает ТАСС.

В игре участвовали тунисские клубы первой лиги "Эсперанс" и "Этуаль дю Сахель". Матч был в разгаре, когда болельщики, собравшиеся на Олимпийском стадионе города Радес, стали выражать недовольство происходящим на поле. На трибунах начались беспорядки: зрители стали бросать в работников службы безопасности камни, дымовые шашки, стулья. Матч пришлось приостанавливать несколько раз.

19 полицейских были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-