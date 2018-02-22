Во время каникул по случаю Праздника Весны турпоток в Китае достиг 386 млн человек

22 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В период каникул по случаю Праздника Весны (Нового года по лунному календарю) суммарный объем туристического потока в Китае достиг 386 млн человек. Об этом свидетельствует сводка статистического центра Государственного управления по делам туризма КНР.
Отмечается, что число туристов в 2018 году на 12,1% больше, чем в 2017 году.
Реальный доход от туризма составил 475 млрд юаней (рост на 12,6%).-0-
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