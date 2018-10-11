Во время старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария, космонавты аварийно приземлятся

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария ракеты "Союз" произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, сообщает ТАСС.

"Авария носителя", - сказал диктор во время трансляции пуска. По его словам, экипаж "Союза МС-10" перешел в режим баллистического спуска.

На борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

На данный момент известно, что экипаж вышел на связь, с ними все в порядке.

По данным РИА Новости, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане.

Автономный полет "Союза" должен был пройти по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией планировалась 11 октября в 17.44 по минскому времени. Космонавты должны были провести на орбите 187 суток.-0-