Водитель московского автобуса из-за конфликта с пассажиром устроил стрельбу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автобуса в Москве стрелял в воздух из-за ссоры с пассажиром, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в полицию поступило заявление от пассажира автобуса, который сообщил, что на ул.Калибровской на северо-востоке Москвы произошел конфликт с водителем, после чего тот начал стрелять из травматического оружия вверх. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел вечером 22 октября.
Водитель автобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.-0-
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